Delphine Nkansa loopt in Albi tweede snelste tijd ooit op 100 meter en strandt op twee honderdsten van EK-limiet

Sinds het BK van twee weken geleden in Gentbrugge weet de atletiekgemeenschap dat Delphine Nkansa een Belgische is. Tevoren liep ze altijd in Portugal en Frankrijk en was ze een onbekende bij ons. In Albi zette ze zaterdag een straffe reeks neer. In de reeksen klokte ze 11.36, in de halve finales 11.26. In de finale liep ze zelfs 11.23, maar werd ze gesteund door 3.0 meter rugwind per seconde, waardoor haar chrono niet homologeerbaar was. De limiet voor het EK in München in augustus staat op 11.24.

Op de Belgische ranking aller tijden springt Nkansa over Rani Rosius en Cynthia Bolingo, die allebei 11.28 hebben staan, naar de tweede plaats. Alleen Kim Gevaert deed ooit beter met haar nationale record van 11.04.