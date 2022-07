Australiërs Matt Ebden en Max Purcell winnen dubbeltoernooi op Wimbledon

Het Australische duo Matt Ebden en Max Purcell heeft zaterdag op het gras van Wimbledon de finale in het dubbelspel bij de mannen gewonnen.

De 34-jarige Matt Ebden (ATP 31 dubbelspel) en de 24-jarige Max Purcell (ATP 34 dubbelspel) versloegen in de finale de titelverdedigers Nikola Mektic (ATP 6 dubbelspel) en Mate Pavic (ATP 3 dubbelspel) uit Kroatië in vijf sets: 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 4-6, 6-4 en 7-6 (10/2). De wedstrijd duurde 4 uur en 11 minuten.

De 29-jarige Pavic heeft al drie Grand Slams op zijn naam staan, waaronder Wimbledon vorig jaar, de Australian Open in 2018 en de US Open in 2020. De 33-jarige Mektic won Wimbledon vorig jaar met Pavic.

Matt Ebden neemt zo revanche voor de verloren finale van het gemengd dubbelspel op donderdag, die hij (met landgenote Sam Stosur) verloor van de Britten Neal Skupski en Desirae Krawczyk. Matt Ebden en Max Purcell verloren in januari de finale op de Australian Open. Dit is de eerste Grand Slam- overwinning voor hen beiden.