Zilver! BMX’er Elke Vanhoof schittert voor eigen volk en en pakt zilver op EK in Dessel

Het Joel Smets BMX Circuit in Dessel is sinds vrijdag decor van de driedaagse Europese kampioenschappen in de BMX, een olympische discipline van het wielrennen. De belangrijkste categorieën fietsten allemaal op zaterdagavond, wat veel publiek naar de tribunes trok. Een groot deel van de Nederlandse toppers kwam echter niet aan de start: de Nederlandse wielerbond schatte het circuit in als te gevaarlijk.

De 30-jarige Vanhoof kende een moeilijke voorbereiding op het EK met een aanslepende blessure en in extremis ook nog een coronabesmetting, maar op haar thuiscircuit deed de voormalige Europese kampioene het toch uitstekend: achter de rug van de Britse olympische en wereldkampioene Bethany Shriever reed ze de hele tijd in positie 2. Brons ging naar de Française Camille Maire.

In een door crashes ontsierde mannenfinale behaalde de Brit Kye White de Europese titel voor de Zwitser Cédric Butti en een andere Brit, Eddie Moore. De beste Belgen, Mathijs Verhoeven en Wouter Segers, haalden de halve finales, maar werden daarin uitgeschakeld.

In de jeugdcategorieën speelde de Belgische delegatie vooraf één van zijn belangrijkste blikvangers kwijt: Wannes Magdelijns, al een heel seizoen dominant in de juniorescategorie, kon door de gevolgen van een valpartij niet starten. Bij de meisjes-juniores reed Aiko Gommers, één van de favorieten voor de titel, naar de bronzen medaille.