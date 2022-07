Zware brand in Rome: bewoners moeten mondmasker dragen en ramen dichthouden

Een dichte wolk van zwarte rook is momenteel zichtbaar in Rome waarvoor de vierde keer in minder dan een maand tijd een brand is uitgebroken. Ditmaal zijn er vlammen te zien in het Centocelle Park, een gebied waar ook verschillende autowrakken staan. Twee flatgebouwen in de buurt moesten ontruimd worden en de straten in de buurt zijn afgesloten voor verkeer. Er wordt aan de inwoners gevraagd om mondmaskers te dragen als ze de straat op moeten omdat de rook giftig zou kunnen zijn.

De brand is volgens de Italiaanse krant Il Messaggero aangewakkerd door de harde wind die sinds gisteren over de stad waait. Maar liefst 100 brandweermannen en 50 voertuigen zijn ter plaatse alsook de politie. In een mum van tijd was de zwarte wolk te zien in verschillende delen van de stad waaronder bij het Colosseum en bij het Circus Maximus waar het concert van Maneskin moet plaatsvinden voor een publiek van zo’n 70.000 man.

Er waren al verschillende branden in Rome, waardoor de politie denkt aan een pyromaan. Volgens Claudio Mancini, parlementslid van de centrum linkse partij Partito Democratico moet de politie nu uitzoeken of het over één persoon gaat of een bende.