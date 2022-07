Union houdt zusterclub Brighton in bedwang, Casper Nielsen maakt eerste minuten van het seizoen

Met een oefenwedstrijd tegen zusterclub Brighton kreeg Union een mooie, maar zware tegenstander op zijn bord in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor Deniz Undav en Kacper Kozlowski (die vorig seizoen nog voor Union uitkwamen en nu bij Brighton spelen, red.) was het een blij weerzien. Mitoma en Trossard zaten nog niet in de selectie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Union keken ze al langer uit naar het duel tegen Brighton. Coach Karel Geraerts had zijn troepen dan ook op scherp gezet. Dat leverde een felle strijd op tegen de Engelsen, maar echt uitgesproken kansen kwamen er niet. Brighton kon slechts één keer echt drijgen via een lagen vrije trap van Enciso, die knap door Moris werd gepareerd. De beste kans kwam er zelfs nog voor Union. Brighton-huurling Adingra wou zich duidelijk tonen tegen zijn moederclub. Dunk kon nog net voorkomen dat de snelle flankaanvaller Union op voorsprong zette.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nielsen maakt wederoptreden

In de tweede helft was het vooral uitkijken naar de wissels. Waar Casper Nielsen, die graag een transfer wil maken, de voorbije wedstrijden op de bank bleef, kwam de Deen nu wel in actie. Hij mocht bij de rust Teuma komen vervangen.

Beide ploegen bleven knokken voor dat doelpunt. Opnieuw moest Moris zich tonen op een kopbal van Webster. Maar verder dan die kopbal kwam Brighton niet. Ook Union drong nog even aan, maar kwam niet meer tot scoren: 0-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

UNION: Moris (60’ Imbrechts), Nieuwkoop (60’ Lewis), Kandouss (60’ Sykes), Burgess (60’ Boone), Van der Heyden (60’ Huygevelde), Dony (60’ Salah), Ziani (45’ Lapoussin), Lynen (45’ Puertas), Teuma (45’ Nielsen), Adingra (45’ Berrardi), Vanzeir (45’ Ayensa).

BRIGHTON, eerste helft: Steele, Dunk, March, Cucurella, Karbownik, Lallana, Clarke, Welbeck, Offiah, Enciso, Weir.

BRIGHTON, tweede helft: Scherpen, Lamptey, Alzate, Veltman, Maupay, Zeqiri, Gross, Webster, Van Hecke, Kozlowski, Undav.