Daar is de tweede medaille al: Bart Swings verovert alsnog brons op 1.000 meter sprint na diskwalificatie Bramante

Skeeleraar Bart Swings heeft zaterdag op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham het brons veroverd op de 1.000 meter sprint. De Belg eindigde aanvankelijk als vierde, maar schoof een plaats in de uitslag op na de diskwalificatie van de Italiaan Giuseppe Bramante, die als derde eindigde.

Swings plaatste zich met winst in zijn reeks (1:24.765) vlot voor de halve finales, waarin de Belg de snelste tijd (1:23.931) klokte. In de finale kon Swings nooit echt een rol van betekenis spelen en moest hij leven met de vierde plaats (1:27.339). De Italiaan Duccio Marsili (1:26.974) snelde naar de zege, voor de Chileen Ricardo Cristopher Verdugo Campos (1:27.026) en Italiaan Giuseppe Bramante (1:27.221). De jury diskwalificeerde Bramante nadien echter waardoor Swings toch nog een bronzen medaille mocht vieren.

Aanvankelijk keek Swings in de finale de kat wat uit de boom, en de Leuvenaar hield zich koest. De Italiaan Marsili was voorin ongenaakbaar maar Swings trachtte voorbij Ricardo Cristopher Verdugo Campos op te rukken. De Chileen hield echter stand en snelde naar het zilver, voor Bramante die uit de uitslag geschrapt werd. Swings, die zich in de laatste rechte lijn leek te hebben neergelegd met een plaats net naast het podium, kreeg zo alsnog brons.

De 31-jarige Swings is een van de boegbeelden van Team Belgium in Birmingham. Het zijn de derde Wereldspelen voor Swings, die eerder al in actie kwam in Cali en Wroclaw, waar hij samengeteld goed was voor vier gouden, twee zilveren en een bronzen medaille. Vrijdag skeelerde de Leuvenaar in Birmingham ook al naar het goud op de 10.000 meter puntenafvalling op de piste.