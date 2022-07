Blijft Dries Mertens nu bij Napoli of niet? “We deden hem een voorstel, maar ...”

Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? De Rode Duivel onderhandelt al maanden over een nieuwe contract bij Napoli. Die onderhandelingen leken in een impasse te zitten, maar sportief directeur Cristiano Giuntoli vertelde op een persconferentie dat de club een concreet voorstel deed om Mertens langer aan de club te binden.

Sinds zijn komst bij Napoli heeft Mertens zich in de harten van de Napolitaanse supporters gespeeld. En die liefde is ook wederzijds. Toch lijkt er na een lange tijd een einde te komen aan het huwelijk tussen Mertens en Napoli. Beide partijen geraakten er niet uit om het contract van de Rode Duivel te verlengen.

Nu zou voorzitter De Laurentiis toch nog een nieuwe poging hebben ondernomen om het contract van Mertens te verlengen. De sportief directeur van Napoli, Cristiano Giuntoli, sprak vandaag over de Rode Duivel tijdens de persconferentie in Dimaro.

“We praten met Mertens en er is een buitengewone relatie tussen Dries en de voorzitter. Ze hebben lang gepraat en Aurelio deed hem een voorstel van bijna 5 miljoen euro bruto per jaar (circa 2,5 miljoen euro netto, red.) dat werd afgewezen.”

Daarnaast wil de voorzitter van Napels ook ex-Genkie Kalidou Koulibaly langer aan zich binden. Koulibaly, die nadrukkelijk in de belangstelling van Juventus staat, zou bij Napels een contract voor vijf seizoen kunnen tekenen tegen 6 miljoen per jaar. “Er is geen aanbod van een club binnengekomen, maar ik ontken niet dat het contract van Kalidou volgend jaar afloopt”, aldus Giuntoli. “We praten elke dag met hem. De voorzitter deed hem dan ook een mooi aanbod met een toekomst als manager.” Afwachten of beiden ook volgend seizoen nog voor Napoli voetballen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.