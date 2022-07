VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 9 (Aigle – Châtel). Een lastige zondag met 3650 hoogtemeters, geknipt voor klimmers à la Mollema die jagen op dagsucces

Tourorganisator Amaury Sport Organisation maakt vriendjes. Zaterdagmiddag werd er gefinisht in de stad waar de zetel is van het Internationaal Olympisch Comité is gevestigd en zondagmiddag wordt er gestart aan de hoofdzetel van de Internationale Wielerunie (UCI) in Aigle. Dat voor een pittige overgangsetappe die misschien dit keer een zeer goed klimmende vluchter kan kronen. Graag wat meer actie dan zaterdag. Met alle respect voor Frison, Cattaneo en Wright als prooien en Nathan Van Hooydonck als jager.

Kort

* Start: om 12.30 uur

* Aankomst: om 17.28 uur

* Afstand: 192,9 km (defilé van 7,5 km)

Het parcours:

3680 hoogtemeters. Alstublieft. Dat is al geen kattenpis. Ook al begint het leuk met een sightseeing aan de boorden van het Lac Léman. Ideaal voor mooie plaatjes, maar daarna is het bittere ernst. Dit is een nog zwaardere etappe dan de zaterdagrit waarin ook het aantal colletjes en cols wordt opgedreven. Dit keer zijn het er vier. Een opwarmertje als de Côte de Bellevue (4,3 km, gemiddeld 4 procent) die in het Zwitsers kanton van de Vaud ligt.

De eerste koershelft valt het nog redelijk mee, al is het een traject dat je beetje bij beetje leegzuigt. In het middenrif van de etappe krijgen we dan een col van tweede categorie en één van eerste categorie.

De Col des Mosses kreeg het label tweede klasse. Het is een lange berg: 13,3 km dat met een gemiddelde van 4,1 procent niet al te veel stijgt. De top ligt na 108,5 km, maar nog geen 24 km verder zitten we al bovenop de Col de la Croix. En die is best pittig: 8,1 km met een stijgingsgraad van 7,6 procent. Daarna volgt een lange afdaling om dan te eindigen met een beklimming van 15,4 kilometer. De Pas de Morgins is een vrij regelmatige klim (6,1 procent) die tegelijk een springplank vormt voor de slotklim naar Pré la Joux. In de laatste drie kilometer zit nog één kilometer lang een strook van 7 procent. Lang klimmen, dalen en hops, opnieuw klimmen naar het eindpunt in Châtel. Alles samen goed voor een dubbel dozijn intense slotkilometers waarbij het peloton opnieuw in Frankrijk eindigt.

De tussenspurt ligt al na 56,5 km in Semsales, na het heuveltje van vierde categorie. Maar voorlopig is er met de grote voorsprong van Wout van Aert aan dit intermezzo weinig spannends aan.

Onze sterren:

Sorry, maar dit is een hypermoeilijke. Het profiel is geschreven op het lijf van zo’n Bauke Mollema die zo’n onderneming ook tot een goed einde kan brengen. Anderzijds is dat iets voor Romain Bardet, maar Tadej Pogacar zal de Fransman nooit toelaten in de vlucht van de dag.

Michael Woods staat ondertussen al ver genoeg om iets te kunnen forceren. De Canadees van ploegmanager Rik Verbrugghe heeft ook zo’n etappe in de benen. Misschien is dit ook de dag waarop Intermarché – Wanty Gobert zich opnieuw roert. Dan denken we maar aan Kobe Goossens, of Georg Zimmermann. Dit is ook iets voor Pierre Latour en Pierre Rolland, de twee Pierres waarvan Frankrijk ooit jaren geleden dacht dat dit de witte merels waren. Zoals Wawa - of Warren Barguil - die toch ook stilaan uit de luwte mag/moet komen. Of we krijgen net hetzelfde als in Zwitserland en dan is dé superfavoriet opnieuw Wout van Aert.

*** Bauke Mollema

** Michael Woods, Pierre Latour

* Warren Barguil, Georg Zimmermann, Wout van Aert

Bauke Mollema — © ISOPIX

Dit zijn de sleutelmomenten:

Wanneer het eerste scharniermoment zich aandient, weet niemand: dat is het ogenblik waarop de vlucht van de dag wordt gevormd. Dat kan heel de lange aanloop naar het colletje van vierde categorie gebeuren. Zaterdag werd het spel om de vlucht van de dag ineens afgebroken door een val van veel renners.

En dan is er de slotpartij klimkilometers. Echt steil is dat klimwerk niet. De kans dat er achter de vluchtersgroep van de dag verschillen worden gemaakt onder de Rondefavorieten is kleiner dan zaterdag. De overgangsritten van zaterdag en zondag zijn eerder etappes om beetje bij beetje het peloton te slopen. De echt zware Alpenetappes volgens pas na de tweede rustdag van maandag.

Col de la croix — © BELGAIMAGE

Dit moet u nog weten:

* Aigle is nieuw in de Tourgeschiedenis. De enige reden waarom dit hoofdplaatsje in het kanton Vaud de start kreeg is de link met de Internationale Wielerunie die geleid wordt door de Bretoen David Lappartient. Daar is ook het moderne Centre Mondial du Cyclisme. Het was de bedoeling dat daar ook het WK in 2020 werd gehouden, maar omdat Zwitserland toen ook een harde lockdown had, verhuisden de wereldkampioenschappen naar het Italiaanse Imola, waar Alaphilippe de eerste van zijn voorlopig twee regenboogtruien behaalde.

* Châtel is een bergplaatsje in de Haute-Savoie dat amper 1250 inwoners telt. Het ligt in het skigebied van Les Portes du Soleil. Het is pas de tweede keer in 109 edities dat de Tour er een finish plant. De eerste keer was in 1975. Lucien Van Impe won er de klimtijdrit tussen Morzine en Châtel, maar zou uiteindelijk derde eindigen in Parijs. Het jaar nadien won hij.

* Châtel was in de periode van Team Sky altijd de uitvalsbasis tussen het Critérium du Dauphiné en de Tourstart in. Van daaruit werden de Alpenritten verkend.

* Het wordt een zomerse zondag, een beetje zoals afgelopen zondag toen het peloton afscheid nam van Denemarken.