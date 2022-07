IJslandse coach Halldorsson geeft team “goede kans” tegen Red Flames

De Red Flames openen zondag (18 uur) de debatten in groep D op het EK tegen IJsland. Daags voor de clash is in het IJslandse kamp het geloof in een goede afloop alvast groot.

“Beide teams hebben een andere stijl maar gelijkaardige kwaliteiten. Als we agressief spelen, achterin de boel gesloten houden en onze beste match spelen, dan geef ik ons een goede kans. Maar het is op het veld dat je het moet bewijzen”, vertelde bondscoach Thorsteinn Halldorsson zaterdag tijdens een persmoment in het Manchester City Academy Stadium, dat in de schaduw ligt van de voetbaltempel waar Kevin De Bruyne zijn kunstjes vertoont in het shirt van de Cityzens.

Halldorsson (54) kwam vorig jaar aan het hoofd van het IJslandse vrouwenteam. Daarvoor trainde hij in eigen land jarenlang de damesploeg van Breidablik, waarmee hij drie keer kampioen werd. Op dit EK hoopt hij IJsland naar de kwartfinales te loodsen, wat de eilandstaat eerder al lukte in 2013. Een goede start tegen België is daarvoor een must met ook nog duels tegen Italië en Frankrijk in het verschiet. Maar de IJslandse coach wil niet te ver vooruitkijken.

“Het is een cliché maar ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd”, vertelde Halldorsson. “We spelen nu tegen België en ik ben alleen met die match bezig. Wat daarna gebeurt, zien we wel. Ik verwacht een fysiek gevecht, een slijtageslag. Uiteraard weet ik intussen hoe ik de Belgen wil bekampen, waar hun zwakkere punten liggen, maar dat ga ik nu niet prijsgeven.”

In de IJslandse selectie is iedereen fit behalve de tweede doelvrouw Cecilia Runnarsdottir. Zij blesseerde zich op training aan de vinger.