Belgische mannen verliezen finale EK hockey5s van Nederland

De Belgische hockeymannen hebben zaterdag in het Poolse de finale van het EK Hockey5s, een nieuw hockeykampioenschap met teams van vijf spelers, verloren. België ging de boot in tegen Nederland met 1-4.

Nederland liep razendsnel uit via captain Imre Vos (2’), Alexander Schop (4’) en Jamie van Aart (10’). Yannick van der Drift (17’) diepte de kloof uit tot 0-4. De Belgen kwamen niet verder dan de eerredder van Emile Esquelin (22’).

De Belgen versloeg eerder op de dag in de halve finales Zwitserland met 8-2. Dankzij die zege zijn de Belgen van bondscoach Xavier Reckinger al zeker van kwalificatie voor het WK van 2024 in de Omaanse hoofdstad Muscat. De Nederlandse mannen rekenden in hun halve finale met 5-3 af met gastland Polen.

Eerder dit toernooi wonnen de Belgen in hun poulematchen van Luxemburg (19-0), Armenië (41-0), Cyprus (6-0), Kroatië (8-3), Oekraïne (5-4) en Polen (7-5).