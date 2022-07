18-jarige Robbe Dhondt grijpt net naast het podium op EK voor junioren in Portugal

Op de derde dag van de Europese jeugdkampioenschappen wielrennen in het Portugese Anadia heeft de Belgische delegatie zaterdag net naast een vierde medaille gepakt. De achttienjarige Oost-Vlaming Robbe Dhondt finishte als vierde.

Dhondt had na een lastige wedstrijd 2,5 minuut achterstand op de nieuwe Europese kampioen, de Zwitser Jan Christen. Dat is de regerende wereldkampioen veldrijden bij de juniores, die momenteel uitkomt voor de jeugdploeg van Tadej Pogacar en nu al zekerheid heeft over een toekomstige plek bij UAE Team Emirates. De Noor Jorgen Nordhagen pakte negentien seconden na Christen zilver, de Fransman Léo Bisiaux op 2:02 brons.

Bij de meisjes-juniores ging de titel naar de Française Eglantine Rayer, die donderdag al Europees vicekampioene was geworden in het tijdrijden. Opvallend: Rayer haalde het voor drie Italiaanse meisjes. Van Belgische zijde finishten veldrijdsters Xaydee Van Sinaey (zevende op 0:30) en Fleur Moors (vijftiende op 1:57) in de top 15.

De Europese jeugdkampioenschappen op de weg in Anadia eindigen zondag met de wegritten voor renners onder de 23 jaar. Later deze maand worden ook de Europese pistekampioenschappen voor jongeren afgewerkt in Portugal.