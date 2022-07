Model Chrissy Teigen (36) onder de indruk van Nederlandse braadworst

Chrissy Teigen bleef nog even in Amsterdam na het concert van haar man John Legend en dat zal kioskmanager Bodhi Wielhouwer geweten hebben. Want het model postte voor haar 38,5 miljoen volgers een filmpje online over een braadworst die ze daar at. Volgens Teigen “de beste die ze ooit at”.

“Echt de beste braadworst die ik ooit heb gegeten, met het beste zachte broodje”, staat er te lezen bij haar Instagrampost. Ze geeft zelfs een routebeschrijving aan haar bijna 40 miljoen volgers, zodat iedereen de weg vindt naar haar favoriete plekje in Amsterdam.

In een interview met het Algemeen Dagblad laat eigenaar Bodhi Wielhouwer alvast weten dat hij van niets op de hoogte was. Een afgesproken deal was het dus niet. Al zouden de collega’s er aanvankelijk wel over gegrapt hebben. “We zeiden voor de grap onder elkaar: we moeten eigenlijk vragen of ze erover willen posten”, wat ze uiteindelijk niet deden.