Ook Daniel Ricciardo ziet GP van België liever niet verdwijnen: “Ik zou het echt heel erg jammer vinden”

Het lijkt er steeds meer op dat Spa-Francorchamps binnenkort niet meer op de Formule 1-kalender zal staan. Dat zorgt voor bezorgde reacties bij de rijders. Zo is ook Danny Ricciardo van mening dat het circuit in ons lang moet blijven.

Geen Spa-Francorchamps op de voorlopige kalender van 2023 in de Formule 1. Het circuit, dat de favoriet is van heel wat rijders, behoort al jaren tot de klassiekers in de F1, maar lijkt nu toch te verdwijnen. “Ik zou het echt jammer vinden mocht de GP van België verdwijnen”, aldus McLaren-coureur Daniel Ricciardo.

“Ik hoop dat het slechtste scenario één is met een jaar wel en een jaar niet, al zou elk jaar daar racen toch het mooiste blijven. Maar België helemaal moeten missen, zou echt heel jammer zijn.”