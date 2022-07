Bondscoach Ives Serneels kan voor eerste EK-wedstrijd van de Red Flames rekenen op volledig fitte kern

Bondscoach Ives Serneels kan zondag tegen IJsland op een zo goed als volledig fitte kern rekenen. Verdediger Laura Deloose kwam aan in Engeland met nog wat last aan de enkel, maar heeft intussen twee volledige trainingen afgewerkt. “Ze heeft geen reactie gehad, dus normaal blijven de 23 speelsters die in de definitieve selectie zaten ook dezelfde.”

Feli Delacauw had vrijdag wel wat last van stijfheid en verliet na een halfuur de tactische training om binnen verder te werken. “Maar ze heeft een fantastische voorbereiding gehad. Uit haar waarden bleek dat zij vrijdag beter even rust nam. Feli is vandaag niet honderd procent, zondag absoluut wel”, suste Serneels. Op de tactische training van zo’n anderhalf uur zaterdagochtend tekende opnieuw iedereen present.

De wedstrijd tegen IJsland (FIFA-17) zondag om 18u00 Belgische tijd is de eerste van de Red Flames in groep D. Op papier de ‘makkelijkste’ tegenstander voor de Flames en dus zullen ze moeten winnen om hun ambities op de tweede ronde gaaf te houden. “Maar voor mij is deze wedstrijd niet doorslaggevend”, zegt bondscoach Ives Serneels. “Herinner je in 2017 onze eerste wedstrijd tegen Denemarken. We verloren die en bleven uiteindelijk tot het einde in de race.”

Over de tactiek tegen IJsland wilde Serneels dan weer nog niet te veel lossen: “Het is een stugge ploeg en een team dat op het veld ook altijd echt een team is. Er zijn speelsters met specifieke kwaliteiten, maar er lopen ook speelsters tussen die we moeten aankunnen.”