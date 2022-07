REACTIES. Tadej Pogacar steviger in het geel: “Een derde plek is altijd goed”, Jasper Philipsen baalt: “Zag al snel dat het er niet inzat vandaag”

Opvallend beeld in de slotkilometers: de troepen van Tadej Pogacar namen het heft in handen om zo hun kopman op het juiste moment af te zetten. Een zege zat er weliswaar niet in, maar met een derde plek loopt de Sloveen toch weer wat uit in het klassement. “Ik ben een beetje teleurgesteld omdat ik er niet ver vanaf was vandaag”, klinkt het bij Pogacar. “Het was een leuke race. In het begin was het een lange dag. Het werd steeds warmer en er waren ook heel wat gevaarlijke punten. Maar de laatste klim vond ik het erg leuk. In de sprint wachtte ik iets te lang af. Van Aert ging me drie keer zo snel voorbij. Het is heel moeilijk tegen Wout. Hij is bij de beste sprinters, klimmers, punchers en tijdrijders in de wereld. Hij is zo goed. Of hij zo goed is als ik? Neen, hoor. Hij is nog beter.”

“Uiteraard ben ik een beetje teleurgesteld, maar een derde plek is nog altijd goed. Ik heb sprinten altijd leuk gevonden. Toen ik jonger was, was ik ook wat kleiner, dus dan was ik altijd laatste bij sprints. Als het wat omhoog gaat zoals in de laatste vijf kilometer, kan ik nog wel redelijk sprinten. Maar niet zoals Matthews en Van Aert. Vandaag was het niet het plan om voor de zege te gaan. We wouden het wat rustiger doen en misschien de vlucht laten winnen. Maar Jumbo-Visma en BikeExchange wou voor de sprint gaan en op het einde zagen we dan een mogelijkheid om toch voor die zege te gaan.”

In het begin van de etappe was het toch even schrikken toen de gele trui tegen het asfalt ging. “Die crash? Ik zat er middenin, maar ik mag niet klagen. Het was een van de zachtste valpartijen uit mijn carrière en hield er niets aan over. We kwamen ook vrij snel terug aansluiten, dus het is oke”, besluit de Sloveen.

Michael Matthews wordt opnieuw tweede: “Volgende keer is het mijn beurt”

Ook bij Michael Matthews was er teleurstelling te bekennen. De Australiër moest enkel Wout van Aert voor zich dulden. “Ik wist dat ik de vorige keer te lang had gewacht, dus dat wou ik niet nog eens laten gebeuren. Maar misschien dat ik nu iets te vroeg aanging. Wout reed opnieuw geweldig vandaag. Ik en het team hebben ons best gedaan om goed gepositioneerd te zitten. Maar ik word opnieuw tweede. Het leek even dat Wout en Tadej een beetje ingesloten waren, dus besloot ik te gaan. Ik was net niet snel genoeg vandaag.”

“We wisten na de Dauphiné dat Van Aert de te kloppen man was op dit soort aankomsten voor punchers. Ik werd al tweede na Tadej, nu tweede na Wout, nu is het mijn beurt de volgende keer.”

Jasper Philipsen moet net voor de slotkilometers passen: “De meeste sprinters kunnen dit soort aankomsten niet”

Ook Alpecin-Deceuninck had zijn zinnen gezet op de etappe vandaag. De ploeg van Jasper Philipsen zette alles op alles om Philipsen in een goede positie te brengen. “Maar ik wist dat het heel ambitieus was om vandaag te willen meedoen voor de zege”, klonk het nuchter bij Philipsen. “De ploeg wilde dat ik het probeerde, maar ik voelde al snel dat het er niet inzat. Wout en Matthews zijn ook gewoon heel sterke sprinters. De meeste sprinters kunnen zoiets niet.”

Nathan Van Hooydonck glundert na zege van Van Aert: “Dat Wout hier wint, is mijn beloning”

Bij Jumbo-Visma was het plan duidelijk. De vlucht controleren en op het einde winnen met Van Aert. Missie geslaagd dus voor Nathan Van Hooydonck en co., die zijn eerste Tour rijdt. “Ongelofelijk, hé” glunderde Van Hooydonck. “Ik wist nog niet dat Wout gewonnen had toen ik over de finish reed, maar dit is prachtig. Je rijdt er de hele dag voor op kop en je weet dat als alles goed gaat, dat hij er heel dichtbij zal zijn. Maar je moet het altijd nog doen.”

Voor Van Hooydonck was het meteen ook de eerste keer dat hij in deze Ronde van Frankrijk vol moest rijden om de vlucht terug te roepen. “We hadden in de vorige etappes ook al wel stevig gereden om onze kopmannen voorin te houden, maar dit is toch nog net iets lastiger. Op het einde kwamen er nog wat motiverende woorden van Van Aert. Dat is wel mooi. Als je zo’n ploeg hebt, smijt je je honderd procent. Op fietsgebied is dit echt een droom. Dat Wout hier wint, is mijn beloning. Daarvoor doe ik het. We zitten in een goede flow met de ploeg, hopelijk kunnen we dat zo houden.”