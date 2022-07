Wout van Aert glundert na tweede ritzege in Tour de France: “Ik moest echt vechten om het wiel van Pogacar te houden”

Wout van Aert heeft in het Zwitserse Lausanne zijn tweede zege gepakt in deze Ronde van Frankrijk. Van Aert was dan ook bijzonder tevreden om het werk van zijn ploegmaats af te maken.

Na eerder al de zege gepakt te hebben in het geel, was het vandaag opnieuw raak. In het groen weliswaar. “Ik ben uiteraard heel blij, dit gaan twee machtige foto’s zijn”, glunderde Wout van Aert na zijn tweede zege. “Er lagen heel wat groene punten te rapen vandaag. Dat was ook zo in Longwy, maar vandaag was er een grote kans om veel punten uit te lopen op enkele concurrenten. Mijn team deed er alles aan om de vroege vlucht op tijd in te rekenen. Dan moest ik het wel afmaken.”

Met een aankomst voor punchers kreeg Van Aert een aankomst op zijn maat op het bord. “Toch was de klim best lastig. De laatste vier kilometer waren niet super steil, maar met dat vlakke stuk in het midden voelde alles daarna steil aan. Die sprint ging niet echt perfect Ik moest echt vechten om in het wiel van Tadej Pogacar en zijn ploegmaats te blijven. De sprint was wat vlakker, dus ik wist dat als ik in dat wiel kon blijven ik een grote kans had. Ik geraakte nog even ingesloten door Guillaume Martin, dus ik vreesde dat ik er niet zou kunnen uitkomen. Dat had best lullig geweest op zo’n zware finish. Vanaf ik de vrijheid had, had ik nog genoeg over om de rest te passeren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Tour kwam vandaag aan in Lausanne. Met het IOC hier gevestigd, hing er dan ook een olympisch randje aan de etappe. “Maar daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Dat hier het IOC gevestigd is, is iets extra’s, maar om eerlijk te zijn is het altijd mooi om een Touretappe te winnen. Eender waar.”