In de hoek waar de klappen vallen: Thibaut Pinot krijgt vuist van Trek-verzorger in het gezicht en moet achtervolgen

Thibaut Pinot was naar de Ronde van Frankrijk afgezakt om Tadej Pogacar het vuur aan de schenen te leggen. Zover kwam het voorlopig nog niet. Sterker nog. Pinot bevindt zich in de hoek waar de klappen vallen, zowel letterlijk als figuurlijk. Zo kreeg hij de vuist van een verzorger van Trek-Segafredo in het gezicht, toen die een bevoorradingszakje wilde aangeven.