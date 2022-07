VIDEO. Etappe ging dramatisch van start: Gele trui en andere favorieten betrokken in massale valpartij

Een slechtere start voor een etappe in de Ronde van Frankrijk was haast niet denkbaar. De wedstrijd was nog maar net op gang gevlagd, of een groot deel van het peloton ging tegen het asfalt. Onder meer gele trui Tadej Pogacar - die wel snel verder kon -, Ben O’Connor, Maximilian Schachmann, Nairo Quintana, David Gaudu, Geraint Thomas en Peter Sagan waren enkele van de vele slachtoffers. Bekijk hier de beelden.