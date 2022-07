Annemiek van Vleuten buigt maar kraakt niet in voorlaatste rit Giro Donne, Kristen Faulkner pakt tweede ritzege

Met onderweg drie bergpassen en de aankomst bovenop een flinke helling was de negende etappe van de Giro Donne, over 112 kilometer van San Michele All’Adige naar San Lorenzo Dorsino, wellicht de laatste kans om het klassement om te gooien. De slotrit van zondag in Padua is overwegend vlak.

In tegenstelling tot vrijdag kon Kristen Faulkner deze keer wel een aanval doorzetten tot de finish, na proloogwinst goed voor haar tweede ritzege in deze Giro én de bergtrui. Achter haar rug zette Marta Cavalli zowel bergop als bergaf veel druk op de leidersplaats van Annemiek van Vleuten. Meer dan vijftien seconden tijdswinst leverde het de winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl uiteindelijk niet op: om Faulkner nog bij te halen voor ritwinst kwam Cavalli een minuut te kort, om Van Vleuten van haar troon te stoten bijna twee minuten.

De 39-jarige Van Vleuten heeft in het algemene klassement nog 1:52 voorsprong op Cavalli en lijkt zonder ongelukken dus op weg zondag haar derde eindoverwinning in de Giro Donne te pakken. De Spaanse Mavi Garcia slaagde er ondanks enkele mindere dagen in haar derde plaats in de stand vast te houden. Ze volgt op 6:10 van Van Vleuten.