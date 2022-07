Baaldag voor Belgen op Grand Slam van Boedapest: judoka Matthias Casse moet met bizarre strafpunten inpakken, ook Sami Chouchi strandt al snel

Enkele uren nadat Gabriella Willems zaterdag onterecht met drie strafpunten in haar eerste kamp uit de Grand Slam van Boedapest werd gewipt, onderging wereldkampioen Matthias Casse (-81 kg) hetzelfde lot in zijn achtste finale tegen de Italiaan Antonio Esposito. Ook Sami Chouchi kwam niet verder dan de achtste finales

Matthias Casse (IJF 2) won in Boedapest vlot zijn eerste gevecht van de dag tegen de Oezbeek Muso Sobirov (IJF 158). Na twee minuten dwong hij zijn leeftijdsgenoot met een wurggreep tot opgave.

In de achtste finale tegen de Italiaan Antonio Esposito (IJF 42) toonde onze landgenoot zich de technisch betere judoka maar kwam hij niet tot scoren tijdens de vier minuten reguliere wedstrijd. Hij had anderhalve minuut voor tijd wel een eerste strafpunt achter zijn naam gekregen. In de verlengingen bleef hij mentaal de Italiaan domineren maar dat zinde de scheidsrechter blijkbaar niet want hij bedacht het tactische maar toch aanvallend geïnspireerde judo van Casse nog eens met twee strafpunten. Daardoor moest de bronzenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar het toernooi verlaten. Hij protesteerde nog wel tegen de beslissing maar de wedstrijdjury veranderde niet meer van mening.

Sami Chouchi deelt in de malaise

Sami Chouchi (-81 kg) heeft zaterdag in de achtste finales van het Grand Slam judotoernooi in Boedapest een bijna zekere overwinning twintig seconden voor tijd nog uit handen gegeven. Chouchi (IJF 10) begon in Boedapest, net als Matthias Casse, met een ippon zege tegen thuiskamper Benedek Toth (IJF 60). De in Zweden wonende Belg was vervolgens in de achtste finale tegen de Kirgiziër Asad Masabirov (IJF 59) de technisch betere judoka en toen hij een minuut voor tijd zijn aanvalswerk beloond zag met een waza-ari, leek een volgende ronde haast een zekerheid. Hij bleef consequent in de aanval maar toen sloeg 20 seconden voor tijd het noodlot toe. Met een wanhoopspoging verraste Masabirov onze landgenoot en kon zo de winnende ippon scoren. Op die manier werd een dag vol tragedie afgesloten voor de Belgen.

Zondag moet Toma Nikiforov (-100 kg) voor het nodige soelaas zorgen.