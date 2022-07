Daniel Deusser houdt Gilles Thomas van zege op CSIO-jumping Knokke

Daniel Deusser heeft vrijdag de avondproef van de CSIO-jumping van Knokke gewonnen. In een barrage op 1m50 vormde de in Mechelen wonende 40-jarige Duitser met de 13-jarige Belgische merrie Jasmine de snelste van tien foutloze combinaties. GillesThomas werd met de 14-jarige Duitse ruin Aretino op net geen seconde tweede. De Zweed Peder Fredricson mocht met All In als derde het podium op.