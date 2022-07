Passagier wordt op haar na geraakt door verdwaalde kogel tijdens ritje op snelweg

Een ritje op de snelweg in Californië liep bijna faliekant af voor een Amerikaans koppel. Tijdens het rijden hadden ze een verdachte auto opgemerkt met iemand in die uit het raam hing en een zwarte Mercedes achterna zat. Even later hoorden Garett Mason en verloofde Tina schoten en vloog er een verdwaalde kogel door hun voorruit. Tina kreeg glassplinters over zich heen, maar de kogel miste haar op een haar na. Garett diende klacht in, maar de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk.