Ferrari-rijders sneller dan Max Verstappen tijdens laatste oefensessie GP van Oostenrijk

Carlos Sainz heeft tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Oostenrijk de snelste tijd gereden. Met een tweede tijd voor Charles Leclerc was het Ferrari bovenaan, Max Verstappen volgde op P3.

Gezien het aparte format van het raceweekend in Oostenrijk vindt er vreemd genoeg na de kwalificatie op vrijdag een tweede oefensessie plaats op zaterdag. Die kunnen de teams enkel gebruiken om zich in de mate van het mogelijke nog bijkomend voor te bereiden op de sprintrace later vandaag en de grand prix op zondag.

Bij Mercedes moesten ze na de crashes van Lewis Hamilton en George Russell de voorbije uren hard werken om de wagens opnieuw klaar te krijgen. Bij Russell lukte dat tegen deze oefensessie, voor Lewis Hamilton moest het reservechassis in elkaar gestoken worden. Met nog zo‘n vijftien minuten te gaan kon de zevenvoudig F1-kampioen alsnog de baan op.

Gisteren was het Max Verstappen die de pole nipt veroverde voor beide Ferrari‘s. Ook tijdens deze oefensessie zat alles opnieuw dicht bij elkaar. Uiteindelijk was Carlos Sainz nipt sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari bovenaan dus met Max Verstappen op P3. Het ziet er naar uit dat we straks een spannende sprintrace krijgen met de top drie die erg aan elkaar gewaagd zal zijn.

1 Carlos Sainz Ferrari 1:08.610s 40

2 Charles Leclerc Ferrari 1:08.660s + 0.050s 43

3 Max Verstappen Red Bull 1:08.778s + 0.168s 32

4 Fernando Alonso Alpine 1:08.832s + 0.222s 21

5 Esteban Ocon Alpine 1:08.848s + 0.238s 24

6 Sergio Pérez Red Bull 1:09.179s + 0.569s 36

7 George Russell Mercedes 1:09.240s + 0.630s 33

8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:09.251s + 0.641s 26

9 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.350s + 0.740s 14

10 Lando Norris McLaren 1:09.519s + 0.909s 38

11 Lance Stroll Aston Martin 1:09.525s + 0.915s 43

12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:09.579s + 0.969s 37

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:09.602s + 0.992s 44

14 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:09.665s + 1.055s 36

15 Mick Schumacher Haas 1:09.700s + 1.090s 32

16 Alexander Albon Williams 1:09.740s + 1.130s 34

17 Daniel Ricciardo McLaren 1:09.852s + 1.242s 34

18 Kevin Magnussen Haas 1:09.960s + 1.350s 34

19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:10.005s + 1.395s 39

20 Nicholas Latifi Williams 1:10.261s + 1.651s 36

