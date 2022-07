Vroedvrouw Uwe Porters maakt elke week àlles bespreekbaar met één eenvoudige vraag op Instagram

Eén vraag over seks of intimiteit. Elke woensdag, via Instagram. Meer heeft vroedvrouw Uwe Porters uit Essen niet nodig om Vlaanderen aan de praat te krijgen. Voor veel koppels is woensdag dé dag om uit het bed te klappen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook politieman Tom De Kaey, echtgenoot van Uwe, doet mee. “Soms móét hij van mij antwoorden op de vragen.”

“Ja, het is weer woensdag, zulle!” Ook in de politiezone Grens -Essen, Kalmthout en Wuustwezel- weten ze intussen dat de echtgenote van collega Tom De Kaey (33) elke woensdag iets meer doet dan alleen een vraag stellen over seks of intimiteit. Elke vraag gaat gepaard met een licht erotische foto van de vrouw die de vraag stelt, Toms vrouw Uwe Porters (31). “Foto’s in boudoirstijl die ik drie jaar geleden heb laten maken,” zegt ze, benadrukkend dat de erotische beelden bijzaak zijn. “Ik schrijf op Instagram veel over verloskunde (ze schreef er twee boeken over, ‘Verlos ons’ en ‘Verlost. En nu?’, red.) en thema’s als menstruele cycli en seksuele opvoeding voor jonge kinderen. Om duidelijk te maken dat die wekelijkse vraag over seks en intimiteit iets totaal anders is, zet ik er elke week zo’n erotische foto bij. Dan zie je direct: het is woensdag, we gaan eraan beginnen.”Waar denk je aan tijdens het masturberen? Wat zeg je tegen je 14-jarige zelf over seks? Wat vind je niet leuk, maar zou je graag goed kunnen? Uwe Porters had nooit gedacht dat haar vragen zoveel zouden losmaken. “Deze week sprak iemand mij aan in de Aldi: gij zijt toch Uwe Porters? Ik volg u op Instagram!” Echtgenoot Tom: “Ik heb al een paar interventies meegemaakt dat ze zeiden: Dat is de man van die vroedvrouw.” (lacht) Zelf zit Tom ook op Instagram als “de politieman”, maar zijn aantal volgers valt in het niet bij de 18.100 van zijn vrouw: “Ik snap het wel. Het is interessant om te lezen wat andere mensen op haar vragen antwoorden.” Uwe: “Soms stuurt mijn man zélf een antwoord op de vraag die ik stel. En soms móét hij antwoorden omdat ik gewoon graag wil weten hoe hij erover denkt. (lacht) Er zijn vrouwen die mij vertellen dat ze mijn vraag ’s morgens doorsturen naar hun man en ’s avonds het antwoord bespreken. Dat vind ik een groot compliment. Er zijn zelfs koppels die er een sport van maken om elkaars antwoord op mijn vraag terug te vinden; de reacties komen bij mij met naam en toenaam binnen maar ik maak ze altijd anoniem voor ik ze weer op Instagram zet.”

Relatietherapie zonder therapeut: zo omschreef een seksuoloog de wekelijkse vragenronde van Uwe. Ze vindt het fijn dat haar voorzetten zo massaal worden binnengekopt. Die voorzetten geeft ze ook in haar eigen relatie met Tom, die zichzelf “geen prater” noemt: “Over seks werd bij mij thuis niet gebabbeld.” Uwe knikt: “Hoe een condoom werkt en hoe je dat aandoet, Tom wist dat niet. Ik merk dat bij veel koppels: over veel dingen wordt gewoon niet gepraat.” Dat gebrek aan communicatie valt Tom wel vaker op in zijn job: “Ik krijg enorm veel te maken met intrafamiliaal geweld. Dan beland je in zo’n gezin en voel je: hier wordt niet gebabbeld. Soms zeg ik letterlijk: Wat ge nu tegen mij hebt verteld, hebt ge dat al eens tegen uw partner gezegd? Ik ben daar zelf in moeten groeien, hoor. Maar door mijn vrouw ben ik een betere politieman geworden. Ik luister beter, ben zorgzamer geworden.”

Vossen in het bos

De openheid waarmee mensen de vragen van Uwe beantwoorden, blijft haar verrassen. “Eén keer had ik gezegd dat de mensen mochten opbiechten wat ze wilden. Ik wist dat overspel bestond, maar zoveel? Mensen die tijdens de lunch naar een bos rijden om daar te gaan vossen: het gebeurt. Tegelijk waren er ook slachtoffers van overspel die reageerden. Een paar vonden het kwetsend, al die verhalen. Maar er waren er ook die dankbaar waren: Nu beseffen we dat het bij iedereen gebeurt, dat het niet aan ons ligt. Tom en ik hebben er ook over gepraat: mag je seksuele monogamie eisen van je partner, kun je dat niet loskoppelen van de liefde? Los daarvan: Tom zal niet gauw overspel plegen met een collega. Mijn stiefpapa werkt ook bij de politie: hij is baas van Tom.” (lacht)

Elke woensdag post Uwe ook een foto van zichzelf, in ‘boudoirstijl’. — © boudoir bij Tine

Tom heeft dankzij de vragen van zijn vrouw en de antwoorden veel bijgeleerd: “Zo wist ik niet dat er zoveel vrouwen waren die pijn hebben tijdens het vrijen. En dat er zo veel mannen zijn die daar geen begrip voor hebben.” Uwe: “Voor mij was dat geen verrassing. Je wil ook niet weten hoeveel mannen eisen dat hun vrouw de pil of een andere hormonaal anticonceptiemiddel neemt omdat ze een condoom niet fijn vinden. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht: door die hormonen heeft de vrouw een verlaagd libido, zij krijgt het verwijt dat ze nooit zin heeft, zij verwijt hem dat hij aan niks anders denkt. Dat zijn dingen die je moet bespreken. Tom en ik deden dat ook toen ik na de bevalling van onze dochter Lexie (7) pijn had tijdens het vrijen. Die pijn hield aan, tot ik Viggo (4) kreeg. Die pijn was het resultaat van een slechte hechting. Dat is allemaal weer in orde, hoor, acht maanden na de geboorte van Viggo is dat gecorrigeerd.”

Vreselijk saai

Vragen over de gekste plek waar mensen ooit seks hadden of het spannendste dat mensen tijdens de seks te horen kregen: ze leveren vaak gewaagde en hilarische antwoorden op, maar kunnen ze mensen niet het gevoel geven dat hun seksleven vreselijk saai is? Uwe knikt: “Dat kan. Er waren er die zeiden dat ze nooit seks hebben gehad op een gekke plaats en dat ze niks goed kunnen in bed. Heel veel vrouwen zeiden ook dat ze nooit masturberen. Dat is oké. Belangrijker is dat al die mensen dat tegen mij durven te zeggen en daardoor misschien ook tegen hun partner. Als ik zo’n gesprek op gang kan brengen: graag. Zo stelde ik de vraag welke lingerie vrouwen het liefst droegen en wat hun partner het leukst vindt. Grappig was dat veel vrouwen dachten dat ze voor hun man alles uit de kast moesten halen, tot de meest hoerige setjes toe. Terwijl veel mannen zeiden: ik vind mijn vrouw het mooist in een lang hemd of een los T-shirt.”

Uwe (31) met haar echtgenoot Tom (33): “Er zijn vrouwen die mij vertellen dat ze mijn vraag ’s morgens doorsturen naar hun man en ’s avonds het antwoord bespreken. Ik vind dat een groot compliment.” — © Wim Daneels