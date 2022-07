Dit is de familie achter uw Duvel: alles over de Moortgats en hun immense fortuin

Wie een bezoek brengt aan de brouwerij Moortgat in Breendonk wordt aan de ingang verwelkomd door Jezus. Jan Leonard Moortgat plaatste het beeld in 1871 als geluksbrenger. Dat lijkt gewerkt te hebben: al anderhalve eeuw lang bouwt de familie Moortgat aan het succes van den Duvel. Het roer is vandaag in handen van de vierde generatie en met een geschat vermogen van 757.000.000 euro behoren de Moortgats tot de allerrijkste families van Antwerpen.