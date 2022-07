Hannelore Knuts is begonnen aan haar tweede leven: “Als topmodel ben ik vaak heel eenzaam geweest”

Hannelore Knuts: “Ik heb de oude stad pas echt leren waarderen nadat ik was teruggekeerd uit New York.” — © Victoriano Moreno

Ze woonde meer dan tien jaar in New York en reisde heel de wereld af voor haar modellencarrière, maar ondertussen is Antwerpen weer de vaste uitvalsbasis voor de Hasseltse Hannelore Knuts (44). Het fotomodel fietst het liefst door de oudste en de nieuwste delen van de stad, op zoek naar schoonheid en inspiratie. “Pas nadat ik ben teruggekeerd uit New York, heb ik de oude stad leren waarderen.” Dat haar zoontje Angelo het standbeeld van Brabo kan beklimmen, is mooi meegenomen.