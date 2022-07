AAN DE START. Van Aert wil ook vandaag zijn groene trui laten schitteren: “De kans dat ik win? Die bestaat zeker”, Wellens: “Heel onze ploeg wil in de aanval”

Niet alleen de klassieke vluchterstypes geloven in hun kansen, ook groene trui Wout van Aert droomde voor de start luidop van een nieuwe zege. “De kans dat ik hier win, bestaat zeker”, klonk hij tegen HLN. “De etappe ligt me, maar in de Tour is het nooit makkelijk”, probeerde Van Aert de druk toch wat af te houden.

Truiendragers Pidcock, Pogacar, Van Aert en Cort kleuren de eerste startrij in Dole. — © REUTERS

Tim Wellens: “Iedereen van onze ploeg gaat proberen in de ontsnapping te geraken”

Tim Wellens (Lotto-Soudal) kon zich voorlopig nog niet vaak tonen in deze Ronde van Frankrijk. Al hoopt de Belg dat daar vandaag verandering in zal komen. “Gisteren had ik graag in de ontsnapping gezeten, maar dat lukte uiteindelijk niet. Vandaag dan maar opnieuw proberen. Maar iedereen wil precies in de ontsnapping zitten de laatste dagen. Bij onze ploeg gaat iedereen buiten Caleb Ewan het alvast proberen”, vertelde Wellens bij Sporza.

Tim Wellens. — © BELGA

Mathieu van der Poel: “In de tweede week kan ik hopelijk offensiever koersen”

Aan de start van de achtste etappe, in Dole, stond Mathieu van der Poel met goede moed aan het vertrek. “Gisteren was een betere dag, maar ik blijf het dag per dag bekijken. Uiteraard zou ik graag iets proberen, maar het is verstandiger om zo rustig mogelijk te doen tot aan de rustdag. Dan kan ik in de tweede week hopelijk iets offensiever koersen”, aldus de Nederlander bij Sporza.