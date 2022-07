Onderzoekers ontdekken “gezicht van eerste Europeaan” in paradijs voor archeologen

Onderzoekers hebben in het noorden van Spanje naar eigen zeggen de overblijfselen van de “eerste Europeaan” ontdekt. Het in de provincie Burgos opgegraven fossiel is “het gezicht van de eerste Europeaan”, zo deelden de directeurs van de gerenommeerde Stichting Atapuerca mee.

De oermens van de soort Homo, waartoe ook de moderne mens, de Homo sapiens, behoort, zou tot 1,4 miljoen jaar geleden op de vondstplaats in het Atapuercagebergte geleefd hebben.

Bij de ontdekking gaat het om een deel van de kaakbeenderen en de bovenkaak van een oermens. De vondst is uiterst belangrijk om inzicht te krijgen in de eerste stappen van de evolutie van de oermens buiten het Afrikaanse continent, zo wordt beklemtoond. De oudste tot nog toe in Atapuerca opgegraven fossielen waren een onderkaak en andere kaakonderdelen van twee mensen, die 1,2 miljoen jaar geleden op die plek leefden.

Steeds ouder

Volgens de Spaanse onderzoekers toont de vondst dat het Europese continent duidelijk vroeger door rechtop lopende oermensen werd bewoond dat tot nog toe aangenomen. Nog tot het begin van de jaren 90 was men ervan uitgegaan dat de eerste Europeanen ongeveer 500.000 jaar geleden leefden. De archeologische vindplaats zorgde voor grote beroering toen daar in 1994 menselijke resten van de Homo antecessor werden gevonden, een mensensoort die zo’n 900.000 jaar geleden zou geleefd hebben. De jaren nadien werden in de kalksteengrotten van Atapuerca nog oudere overblijfselen ontdekt.

Atapuerca geldt als een paradijs voor archeologen en paleontologen. De relatief kleine bergketen, gelegen op ongeveer 15 kilometer ten oosten van de provinciehoofdstad Burgos, staat intussen op de werelderfgoedlijst van de Unesco.