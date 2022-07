Ketnet Zomertour nauwelijks enkele uren voor de start afgelast in Sint-Niklaas: ouders, kinderen én VRT misnoegd

Geen Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas zaterdagmiddag. De show moet last minute afgezegd worden door een probleem met de leverancier, waardoor het podium niet kon worden opgebouwd.

Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zou zaterdag de Ketnet Zomertour van start gaan. Duizenden kinderen staan te popelen om hun helden bekend van het kleine scherm op het podium te zien. Met optredens van #LikeMe, Nachtwacht en Samson & Marie. En meet en greets. Maar om halftien ’s ochtends – een viertal uur voor de optredens van start zouden gaan – volgt de domper op de feestvreugde. De tour in Sint-Niklaas wordt in extremis afgelast. Een leverancier had een vrachtwagen geleverd op de Grote Markt, waar het verkeerde materiaal in zat. Daardoor kon het podium niet opgebouwd worden. Een alternatief zoeken was niet meer tijdig gelukt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Intussen regent het teleurstellingen op sociale media bij ouders en hun kinderen. Ook de stad zelf en de VRT zijn misnoegd. Zondag is Zeebrugge aan de beurt voor de zomertour. Ketnet laat weten dat het alles in het werk stelt, zodat de shows daar zeker kunnen doorgaan. De rest van de zomer houdt de gratis Zomertour ook nog halt in Tienen (16/7), Wenduine (17/7), Deinze (30/7) en Roeselare (15/8).