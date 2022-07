Onterechte uitschakeling voor Gabriella Willems op Grand Slam judo in Boedapest

Gabriella Willems (IJF 40) begon agressief aan haar duel tegen Maria Perez (IJF 28) en een poging tot wurggreep in de eerste halve minuut bracht haar tegenstreefster al snel in gevaar. Onze landgenote bleef aanvallen maar trachtte tegelijkertijd de kumi kata (het vastgrijpen van de ander) van Maria Perez zoveel mogelijk te beletten. Dat resulteerde in drie heel licht toegekende strafpunten tussen minuut 2 en een halve minuut voor tijd. Op die manier kreeg Maria Perez de overwinning cadeau en moest de 25-jarige Gabriella Willems ontgoocheld het strijdtoneel verlaten.

Bij de mannen komen Sami Chouchi en Matthias Casse (beiden -81 kg) zaterdag op de tatami. Op zondag is er nog Toma Nikiforov in de categorie -100 kg. Vrijdag won Jorre Verstraeten goud in de klasse tot 60 kg.