Na een schietronde op de finaledag van het OLS in het Nederlandse Meijel is het duidelijk dat den Ouwe Limburger volgend jaar niet in onze provincie zal plaats vinden. Zowel de schutters uit Sint-Huibrechts-Lille als de zestallen van Martinus Kessenich en Breydelzonen Kessenich misten een bölke. Dertien van de 24 schutterijen overleefden de eerste ronde niet.