IN BEELD. Gareth Bale strijkt neer in Los Angeles en bezingt nieuwe fans met megafoonserenade

Bij Real Madrid kwam hij vorig seizoen amper aan spelen toe, maar bij zijn nieuwe club verwachten ze wel wat van spits Gareth Bale (32). En ook Bale zelf heeft duidelijk zin in het Amerikaanse voetbalavontuur, tenminste als we mogen afgaan op zijn enthousiasme tijdens zijn inhuldiging.

De fans van je nieuwe club luidkeels toezingen met een megafoon en door je ploegmaats compleet gedrenkt worden met water tijdens je inhuldiging: het is dé manier om instant de harten van je nieuwe supporters te veroveren. Dat besefte ook Gareth Bale vrijdagavond tijdens zijn entree voor Los Angeles FC, zijn nieuwe club.

Na een lange en succesvolle periode bij Real Madrid moest de superster uit Wales vorig jaar zich tevredenstellen met een beperkt aantal speelminuten bij de Spaanse winnaar van de Champions League. In Los Angeles hoopt Bale zijn carrière een nieuw elan te geven bij LAFC, een van de topploegen van de Major League Soccer.

© EPA-EFE

Voor de aftrap verscheen Bale op het veld en kreeg alvast een staande ovatie. Na de inhuldiging nam Los Angeles FC het nadien in het Banc of California Stadium op tegen stadsrivaal Los Angeles Galaxy, een derby bijgenaamd ‘El Trafico, en won na een triller met 3-2. Bale keek toe vanuit de tribunes. Met de overwinning van LAFC kwam er een einde aan de ongeslagen reeks van vijf wedstrijden van de Los Angeles Galaxy tegen het nieuwere team uit Los Angeles. In de stand loopt koploper LAFC nog verder uit. Eerste achtervolger Austin volgt op vijf punten.