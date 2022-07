Steff Cras op weg naar ploeg van Peter Sagan

Het Franse ProTeam van Jean-René Bernaudeau zou doodgraag de Kempenaar aanwerven. Cras is een klimmer die als jeugdrenner deel uitmaakte van de gouden generatie met de betreurde Bjorg Lambrecht, Laurens De Plus en o.a. Harm Vanhoucke. Bij de profs is de Kempenaar eerder een trage groeier. Dit seizoen eindigde hij elfde in de Ronde van Romandië, veertiende in het Critérium du Dauphiné en zestiende in Parijs-Nice en twintigste in de Itzulia Ronde van het Baskenland. Met andere woorden: een klassementsrenner van voorlopig de tweede rij.

Tweede vertrekker bij Lotto

Door het bijna zekere vertrek van Cras – de besprekingen met zijn huidige werkgever waar zijn contract eind 2022 afloopt, zijn gestopt – wordt hij, na ook al Tim Wellens (waarvan verwacht wordt dat UAE Team Emirates volgende maand het driejarige contract bekend maakt, nvdr.) de tweede vertrekker bij de Belgische WorldTourploeg. Zoals bekend gaat ook Philippe Gilbert met pensioen. Ondertussen tekenden zowel Arnaud De Lie, Thomas De Gendt en Sylvain Moniquet bij. Ook de Deen Andreas Kron – momenteel aan de slag in de Tour – is van plan om dit te doen. Met neoprof Lennert Van Eetvelt en Arjen Livyns (Bingoal – Pauwels Sauces WB) zijn er al twee nieuwkomers.