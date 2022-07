Amber Heard wil smaadproces tegen Johnny Depp nietig verklaren wegens “verkeerd jurylid”

“Mevrouw Heard heeft het recht om op een basisbescherming te vertrouwen, zoals die in de Virginia Code staat, namelijk dat de juryleden in dit proces effectief opgeroepen zijn om een juryplicht te vervullen”, staat te lezen in het verzoek dat vrijdag door haar juridische team werd ingediend. “In dit geval lijkt het erop dat jurylid nummer vijftien niet hetzelfde individu was als vermeld in het jurypanel. Een eerlijk proces voor mevrouw Heard kwam daardoor in het gedrang. In deze omstandigheden zou het proces nietig verklaard moeten worden en een nieuwe rechtszaak dient bevolen te worden.”

Die aanvulling komt er nadat Heard eerder al eind juni een verzoek had ingediend om het verdict niet te laten verklaren. Daaruit blijkt dat de oproep tot juryplicht naar een adres was gestuurd waar twee mensen wonen – een van 77 jaar, een van 52 jaar – met dezelfde familienaam. De oproep was voor oudste, maar de andere is opgedaagd. Het lijkt er ook op dat er niet alleen nooit naar identificatie werd gevraagd of valse papieren werden voorgeschoteld, maar ook dat bij een online formulier per ongeluk of bewust de verkeerde geboortedatum werd ingevuld.

Heard werd op 1 juni veroordeeld voor smaad en moet tien miljoen dollar aan schadevergoeding betalen aan haar ex-man. Ze schreef in 2018 een opiniestuk in The Washington Post, waarin ze zich uitte als slachtoffer van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet vermeld werd, was het volgens de Pirates of the Carribean-acteur toch duidelijk dat ze hem bedoelde en ondervond zijn reputatie en carrière schade.