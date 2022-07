Vrouw die verdacht werd van brand waarbij haar man stierf, getuigt: “De mensen mogen weten wat er echt gebeurd is”

Pascale Vanroelen (53), de vrouw die ervan verdacht werd verantwoordelijk te zijn voor de dood van haar man, wil niet langer zwijgen. Hendrik Davit kwam op 22 april in het Oost-Vlaamse Deinze om het leven bij een brand in het huis waar het koppel samenwoonde. Zijn partner Pascale was eerste verdachte, werd opgepakt, maar nadien vrijgelaten onder voorwaarden. Ze doet nu haar verhaal.