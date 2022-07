“Ik snap waarom er een vuilnisbak naast het terras staat”: sterrenchef proeft 10 keer spaghetti bolognese

Het is een van de populairste toeristengerechten: spaghetti bolognese. Jong en oud lust het. Sterrenchef Danny Horseele testte er tien – van De Panne tot Knokke – en stelde vast dat het verschil groot is. “Niet alleen in kwaliteit, ook in prijs. Van 6,5 tot 18 euro. En dat proef je heus niet altijd in het bord. Het is duidelijk dat hier en daar véél geld verdiend wordt aan spaghetti.” Hij vond een absolute topper, zittend op een plastic stoel aan een drukke weg, en werd bedrogen met zicht op zee.