Tienduizenden manifestanten bestormen residentie president Sri Lanka

Tienduizenden betogers hebben zaterdag de officiële residentie van de Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa bestormd en zijn het presidentiële paleis ook binnengedrongen. Dat is vernomen van een bron bij het ministerie van Defensie.

Rajapaksa is intussen naar veiliger oorden gebracht. Volgens de bron bij Defensie is Rajapaksa nog altijd de president van het land en wordt hij beschermd door het leger. Het presidentieel paleis wordt nochtans zwaarbewaakt, en de politie had ook traangas ingezet tegen de manifestanten. De betogers eisen het aftreden van Rajapaksa en zijn regering.

Sri Lanka heeft te maken met een ernstige economische crisis en is failliet. Het land kampt met tekorten aan voeding, medicijnen, brandstof en buitenlandse deviezen. Er wordt onderhandeld met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een financiële reddingsoperatie.

