Ligt er hoop aan de Zwitserse horizon voor Mathieu van der Poel in de Tour? “Ik ben heel blij dat ik niet heb opgegeven”

Op een sterke openingstijdrit in Kopenhagen na, kwam Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) deze Tour nog niet in het stuk voor. Als hij in beeld kwam, was dat omdat hij achteraan het peloton bengelde. Op La Super Planche des Belles Filles leek de Nederlander voor het eerst sinds lang weer te genieten op de fiets. “Hopelijk is de positieve trend nu ingezet”, klonk hij na de etappe.

Dat de ambitieuze Mathieu van der Poel meer verwacht had van deze Ronde van Frankrijk tot dusver, dat is een understatement. Ook Van der Poel zelf heeft zijn hoofd al gebroken over waar zijn vormdip vandaan zou kunnen komen. “Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat ik de weerslag voel van een hoogtestage. Al heb ik daar nog nooit zo een grote dip van gehad als ik nu meemaak.”

Maar vrijdag kwam hij in de eerste bergetappe voor het eerst opnieuw boven water. “Ik heb in de beginfase even meegedaan en nadien mijn eigen tempo gezocht. Maar vandaag (gisteren red.) viel mijn niveau inderdaad goed mee”, klonk de Nederlander vrijdag na de etappe. “Ik heb nooit geforceerd. Ik liet op het einde gewoon lopen om zo weinig mogelijk energie te verspillen. Ik voel me best wel oké.” Van der Poel kan zo stilaan ook terug wat genieten: “Vooral van het volk. Al was La Super Planche des Belles Filles ook wel leuk om op te rijden. Hopelijk is de positieve trend ingezet.”

Uitkijken naar Alpe d’Huez

Enkele uren eerder verklaarde Van der Poel voor de start van de etappe nog dat de kans groot was dat hij zou afstappen, maar intussen ziet hij het weer helemaal zitten. “Het moet wel goed blijven gaan natuurlijk. Maar ik ben wel heel blij dat ik vrijdag heb doorgezet want dan ben ik een paar keer heel dicht bij een opgave geweest. Nu gaat het ineens een stuk beter.”

Van der Poel vrijdag op La Super Planche des Belles Filles. — © AFP

“Er komen nog zoveel mooie dingen aan. Vooral naar Alpe d’Huez kijk ik nu al uit. Niet dat ik daar kan winnen, maar het is de eerste klim die ik ooit heb opgereden en de sfeer is er altijd geweldig.” Zaterdag trekt Van der Poel net zoals de rest van het Tourpeloton richting Zwitserland.