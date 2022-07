Oorlog in Oekraïne leidt tot tekort aan … hummus

De voorraad hummus komt in verschillende landen in het gedrang, en dat heeft niet in het minst te maken met de oorlog in Oekraïne. Door de sancties die zijn opgelegd aan Rusland, exporteert het land immers veel minder kikkererwten. Laat dat net het hoofdbestanddeel zijn van de populaire dip.

Volgens de Global Pulse Confederation zou de aanvoer van kikkererwten dit jaar met maar liefst 20 procent kunnen dalen. Dat komt omdat de productie in het gedrang komt, door minder gunstige weeromstandigheden enerzijds, maar nog meer door de oorlog in Oekraïne. Wereldwijd dreigt nu een tekort aan kikkererwten.

Essentiële eiwitbron

Rusland is een van de grootste exporteurs van kikkererwten, goed voor een kwart van de totale wereldhandel. Maar sinds de invasie in Oekraïne op 24 februari werd het land steeds meer sancties opgelegd, waardoor het amper tot niet kan exporteren. Ook in Oekraïne zelf kan de kikkererwtenoogst niet geëxporteerd worden door de aanhoudende oorlog in het land.

“Rusland exporteert minimaal 200.000 tot 250.000 ton per jaar. Toen de oorlog in februari begon, raakte de voorraad volledig vernietigd”, zegt Jeff Van Pevenage, chief executive van Columbia Grain International, een graan- en peulvruchthandelaar aan Reuters. Tegelijkertijd nam de vraag naar kikkererwten toe, omdat ook de weersomstandigheden voor een mindere oogst zorgen in landen als Mexico en Australië.

De daling van de oogst van kikkererwten kan vooral voor landen als India, Bangladesh en Pakistan grote gevolgen hebben. Deze landen zijn afhankelijk van de peulvruchten als essentiële eiwitbron, het zijn tevens landen waar huishoudens al moeite hebben om de stijgende kosten van voedselimport zoals tarwe te dekken.

Prijsstijging in de supermarkt

Ook in de VS – de op drie na grootste exporteur van kikkererwten – zal de export van kikkererwten dalen. De Amerikaanse boeren hebben er dit jaar 5 procent minder hectare geplant, omdat het slechte weer hen verhinderde en ze prioriteit gaven aan meer lucratieve basisgewassen zoals tarwe en maïs. Volgens de Amerikaanse regering zijn de voorraden van het land met meer dan 10 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, aangezien de voorraden al laag waren na de verwoestende droogtes in het land.

Intussen stijgt de prijs van het huidige assortiment aan hummus en afgeleiden. In het Verenigd Koninkrijk zijn in sommige supermarkten de prijzen tot 10 procent gestegen. In de VS zijn kikkererwten zo’n 12 procent duurder geworden.