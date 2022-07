Hoe kan Jonas Vingegaard deze Tour Tadej Pogacar nog bedreigen? “Voor Jonas wordt het aftellen naar de lange klimmen”

Zou Pogacar gisteravond in zijn bed aan Jonas Vingegaard hebben zitten denken? Krijgt hij straks écht een uitdager? Het respect dat de tweevoudige Tourwinnaar voor de Deen heeft, steekt hij in elk geval niet onder stoelen of banken. “Hij is waarschijnlijk de beste klimmer ter wereld”, zei Pogacar na zijn tweede ritzege op rij. “Jonas is erg compact en heeft een sterk team rond zich. Het is goed dat ik een beetje voorsprong op hem heb.”

Bij Jumbo-Visma kregen ze voor de tweede keer in evenveel dagen het nakijken en telkens was Pogi degene die hen te snel af was. Moedeloos worden ze er niet van. “Of dit ons hoop geeft? Honderd procent”, zei general manager Richard Plugge. “Natuurlijk is er ontgoocheling omdat Jonas er erg dicht bij kwam maar niet won, maar we doen nog volop mee. De finish is pas in Parijs. Onderweg moeten we nog heel wat bergen over. Wij blijven bij het plan.”

Vingegaard werd finaal nog voorbijgesneld door Pogacar op La Planche des belles Filles. — © REUTERS

Dat plan bestond er aanvankelijk uit om Pogacar met Vingegaard én Roglic te bestoken. Het lijkt er nu stilaan op dat vooral Vingegaard dé uitdager moet worden van de Sloveen. “Primoz heeft meer dan twee minuten achterstand (2’45”, red.)”, zei ploegleider Grischa Niermann. “Jonas is een grotere kanshebber, maar we schrijven Primoz zeker nog niet af. Dat hij dit al voor mekaar krijgt na zijn val, toont hoe sterk hij is. Had je me de ochtend voor de rit gezegd dat we twee en drie zouden worden, had ik ervoor getekend.”

De rol die Roglic kan vervullen, is – al dan niet samen met Ineos – het bestoken van Pogacar en hem in het defensief dwingen met Vingegaard in zijn wiel. De Deen kan dan proberen toe te slaan als de Sloveen helemaal op zijn limiet zit. “We gaan bekijken of Roglic vroeg in de finale kan aanvallen. Hij is in principe meer iemand met een eindschot, maar misschien moet hij het straks maar eens wat eerder proberen”, zegt Niermann.

Batman en Robin

Op een organische manier verschoof het duokopmanschap bij Jumbo-Visma zo toch meer naar één absolute kopman en een sidekick. Batman en Robin. Het geloof dat Vingegaard dit nog kan omkeren, rust op het feit dat ze binnen Jumbo-Visma overtuigd zijn dat de Deense berggeit beter tot zijn recht zal komen in zwaardere etappes met langere klimmen en zo komen er straks nog een aantal aan in de Alpen en de Pyreneeën. Vingegaard haalde dat zelf aan na zijn nipte nederlaag. “Ik kwam er erg dicht bij, maar in de laatste tien meter stak Tadej me toch nog voorbij en daar had ik geen antwoord meer op. Hopelijk ben ik beter op de lange klimmen. Daar hoop ik op.”

Eén van de redenen waarom niet alleen Vingegaard daarvan overtuigd is, maar met hem heel het Jumbo-Visma-collectief, is dat de Deen vorig jaar al in staat was om Pogacar aan te vallen in de rit die twee keer over de Ventoux ging. Daar wankelde Pogi heel eventjes. En laten er nu net veel lange klimmen in deze Tour gebundeld zitten. In etappes elf en twaalf zitten er vijf cols van buiten categorie van meer dan tien kilometer lang, met de 29 kilometer lange beklimming van de Croix de la Fer als één van de zwaartepunten. Ook in de Pyreneeën ligt er met de zestien kilometer lange Aubisque nog een beproeving die Vingegaard volgens zijn team beter zou moeten liggen dan Pogacar.

Vingegaard kwam vrijdag als tweede boven. — © AFP

“La Planche des Belles Filles is een inspanning van twintig minuten”, besluit Niermann. “Die is uitermate geschikt voor Pogacar. Er is in deze etappe hard gereden, maar behalve de slotklim zat er niet veel profiel in. Jonas geeft de voorkeur aan langere, zwaardere ritten. In de Alpen en de Pyreneeën komen we nog wel wat anders tegen dan La Planche des Belles Filles. Laten we hopen dat we het nog spannend kunnen maken, anders wordt het ook maar een saaie Tour.”