Bosbrand in Amerikaans nationaal park Yosemite bedreigt sequoiabomen

Een bosbrand in het nationaal park Yosemite, in de Amerikaanse staat Californië, bedreigt de Mariposa Grove. Dat bos huisvest meer dan 500 mammoetbomen of reuzensequoia’s. Volgens de autoriteiten heeft het vuur zich vrijdag (lokale tijd) uitgebreid richting het zuiden van het nationale park.

De zogenaamde Washburn-brand laaide donderdag op en besloeg tegen het einde van de dag 28 hectare, schrijft The LA Times. Vrijdagavond had de brand zich al over een gebied van 188 hectare verspreid. De Mariposa Grove werd gesloten voor het publiek. Honderden mensen in het nabijgelegen Wawona en op een camping werden opgedragen het gebied onmiddellijk te verlaten.

© AP

© AFP