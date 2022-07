Vrenz Bleijenbergh opent NBA Summer League met Phoenix Suns met zege

Vorig jaar werd het Belgisch toptalent niet gedraft voor de NBA. De afgelopen maanden haalde Vrenz Bleijenbergh alles uit de kast richting de NBA Summer League. “De NBA is voor mij een jongensdroom. Ik wil alles proberen om in deze League te spelen. Je moet enerzijds een kans krijgen en anderzijds ook een beetje geluk hebben,” zei Vrenz Bleijenbergh. De ex-speler van Antwerp Giants, die vorig seizoen uitkwam voor het Spaanse Real Betis Sevilla en Windy City Bulls (NBA G-League en opleidingsploeg van Chicago Bulls) werd opgepikt in het Summer League team van Phoenix Suns. De Suns waren de vorige campagne het beste team in de NBA en na de reguliere fase.

Vrenz Bleijenbergh prepareerde zich richting de NBA Summer League met physical-trainer en kinesist Koen Embrechts en “Keizer” en levende Belgische basketballegende Willy Steveniers. Phoenix Suns neemt deel aan de NBA Summer League in Las Vegas. In de eerste wedstrijd versus Los Angeles Lakers kwam Vrenz Bleijenbergh een drietal minuten in actie. Hij scoorde meteen een driepunter, zette een blockshot en plukte 1 rebound. De Suns wonnen overtuigend en met 104-84 van Los Angeles Lakers. De volgende opdracht is zondag tegen Washington Wizards. “Op 12 juli nemen we het tegen Dallas Mavericks op en de 15de tenslotte tegen Sacramento Kings. Als we ons kwalificeren voor de kwartfinale komt er nog minstens één wedstrijd bij,” aldus de ambitieuze Vrenz Bleijenbergh.