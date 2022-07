Elon Musk koopt Twitter dan toch niet

De CEO van Tesla en SpaceX probeert al maandenlang de overname van Twitter rond te krijgen. In april had het bestuur van de berichtendienst uit San Francisco een overnamebod van 44 miljard dollar goedgekeurd, maar de financiering was niet rond.

In de brief aan de Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigt advocaat Mike Ringler Twitter ervan dat ze “hun contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen”. Volgens hem hebben ze niet de relevante bedrijfsinformatie verstrekt. Zo heeft Musk zijn twijfels over het percentage nep- en spamaccounts op het platform. Twitter beweert dat het om 5 procent van alle profielen gaat, maar de kandidaat-overnemer gelooft dat het er veel meer zijn.

“Twitter heeft gefaald of geweigerd om deze informatie te verstrekken”, beweert raadsman Ringler. “Soms negeerde Twitter de verzoeken van de heer Musk. Soms wezen ze het af om redenen die ongerechtvaardigd lijken. En soms beweerden ze hieraan te voldoen, terwijl de heer Musk onvolledige of onbruikbare informatie kreeg.”

(lees verder onder de foto)

© AFP

In mei had Musk al de overnamepoging tijdelijk stopgezet, zodat Twitter tijd kreeg om hem meer informatie te geven. Alhoewel het bedrijf onlangs beweerde dagelijks één miljoen spamaccounts te verwijderen, bleef Musk twijfels uiten.

Voelbaar op beurs

De aankondiging van Musk dat hij Twitter niet zal kopen, is meteen voelbaar op de beurs. Het aandeel van het bedrijf ging vrijdag met zeven procent achteruit. De waarde bedraagt nu iets minder dan 37 dollar. Ter herinnering: Musk had in april nog 54,20 dollar per aandeel geboden.

Wellicht dreigt er nu een langdurige juridische strijd tussen de miljardair en het internetbedrijf. Volgens de voorwaarden van de onderhandelingen moet Musk een soort van schadevergoeding van één miljard dollar betalen als de deal niet rond raakt.

De voorzitter van Twitter, Bret Taylor, laat – uiteraard op Twitter – weten dat de raad van bestuur “vastbesloten is om de transactie af te ronden tegen de prijs en voorwaarden die zijn overeengekomen met de heer Musk”. Hij kondigt juridische stappen aan om de fusieovereenkomst rond te krijgen. “We zijn ervan overtuigd dat we zullen zegevieren in de Delaware Court of Chancery.”

(lees voort onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De raad van bestuur van Twitter had een dikke twee weken geleden zijn aandeelhouders nog unaniem aangeraden om het overnamebod goed te keuren. Kort voordien had Musk de 8.000 medewerkers van het bedrijf nog toegesproken in een virtuele speech. Zo verkondigde hij dat hij de ambitie had om het aantal gebruikers te laten groeien tot meer dan een miljard (vier keer zoveel als vandaag). Hij kondigde ook aan dat het zijn plan was om het bedrijf persoonlijk te leiden, zoals hij dat nu ook doet bij Tesla.