Rolstoeltennisser Joachim Gérard grijpt naast finaleplek in dubbelspel op Wimbledon

Rolstoeltennisser Joachim Gerard is vrijdag in de halve finales van het dubbelspel uitgeschakeld op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Gerard, die een tandem vormde met de Nederlander Tom Egberink, verloor in drie sets (6-3, 1-6 en 7-6 (10/7)) van de Britten Alfie Hewett en Gordon Reid, de topreekshoofden

In het enkelspel zag Gerard, de nummer 5 van de wereld en titelverdediger, zijn parcours tot een einde komen in de halve finales. De Belg verloor in twee sets (6-2 en 6-1) van de Japanse nummer 1 van de wereld Shingo Kunieda.