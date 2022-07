Coronabesmetting houdt Marten Van Riel en Valérie Barthelemy weg uit Hamburg

Marten Van Riel en Valérie Barthelemy moeten dit weekend verstek laten gaan voor de World Triathlon Series (WTS) in Hamburg, wegens een positieve test op het coronavirus. Dat maakten de twee Belgian Hammers bekend op Instagram.

Jelle Geens en Erwin Vanderplancken zullen zaterdag de Belgische kleuren bij de mannen verdedigen, terwijl alleen Jolien Vermeylen een paar uur eerder in actie komt bij de vrouwen.

Claire Michel heeft in Montreal een kuitblessure opgelopen, waardoor de Belgische gemengde estafetteploeg, die vijfde werd op de Olympische Spelen in Tokio, zondag in Hamburg ook forfait moet geven.