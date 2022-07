Nina Derwael is een turnster op zoek naar evenwicht. Dat op de balk en de brug zal ze weldra wel terugvinden, maar moeilijker is het evenwicht in haar leven. Het Spartaanse kloosterregime dat ze sinds haar kindertijd gekend heeft, is geen optie meer. Vanaf nu moet er plaats zijn voor ontspanning, voor plezier en voor weekendtripjes naar Bratislava, waar haar vriend nu voetbalt.