Onbekende bankbediende mag aanschuiven in ‘Vive Le Vélo’: “Ze mogen me altijd opnieuw bellen”

Eerder dit jaar lanceerde Vive Le Vélo een oproep om de vacante plekjes aan de tafel van Karl in te vullen. Meer dan negenhonderd mensen schreven zich in. Tim Van Bael (32) nam een vlot filmpje op in zijn eigenste tourcaravan. “Eerder een speelcaravan voor de kinderen”, zegt hij. “Ik ga er niet zelf mee op pad.”

Slechts vijf werden geselecteerd na een finaleronde met vijftien personen, in aanwezigheid van Vannieuwkerke. “Er waren kennisvragen, zoals welke Belgische vrouwen staan in de top van de UCI-ranking, maar er werd ook gevraagd aan welke Tour ik de meeste herinneringen had en waarom ik een plek aan de Vive Le Vélo-tafel verdien.” De bankbediende gaf duidelijk een juist antwoord, want donderdag mocht hij afzakken naar de opnameplaats nabij een kasteel in Basse-Rentgen, net onder de grens met Frankrijk.

Tim kon donderdag de Tour van dichtbij meemaken, in het spoor van voormalig veldrijder Paul Herygers. “Paul pikte me ’s ochtends op. We reden naar de start en zagen er de renners. Ik mocht er Eddy Merckx ontmoeten en met hem op de foto. Dan maakten we ons snel uit de voeten en pikten we onderweg een passage mee op 40 km. Zo was ik getuige van de stevige inspanning van Wout van Aert.”

© rr

Daarna ging het richting aankomst. “We brachten een bezoek aan Sven Nys en Christophe Vandegoor in de radiostudio. Na de aankomst reden we snel door om de drukte te vermijden, en om op tijd bij Karl in Longwy te zijn. Dit was zeker en vast een heel andere ervaring dan wanneer je als koersliefhebber gewoon aan de kant van de weg staat. Zoveel indrukken op één dag.”

Hoewel het de eerste keer was dat Tim op tv kwam, verliep de babbel over de koers met Karl Vannieuwkerke en zijn gasten, ex-wielrenners Mark Sergeant en Marijn De Vries, vlekkeloos. “Ik was nochtans heel nerveus. Mijn tafelgenoten, en zeker Marijn, zorgden ervoor dat ik op mijn gemak was.”

Grond kussen

Tim is altijd al grote fan geweest van het wielrennen. Hij liet op tv optekenen dat hij meermaals de grond kuste toen Tom Boonen wereldkampioen werd. “Ik begon vooral het wielrennen te volgen toen Lance Armstrong en Jan Ullrich de dienst uitmaakten.” Onder zijn favorieten rekent hij Mathieu van der Poel. “Op dit moment presteert hij minder, maar je bent ook fan in de mindere momenten. Ik reed vroeger zelf ook koers. Als je in vorm bent, ben je vooraan in het peloton niet weg te slaan. Dat hij zich nu zo verstopt is echt een teken aan de wand dat hij in een mindere periode zit.”

Karl Vannieuwkerke kondigde Tim aan als de onbekende Vlaming die na vanavond bekend gaat zijn. “Maar of je mij nog terug op tv zal zien? Ze mogen altijd opnieuw bellen!”

Vive Le Vélo, Eén, zaterdag, 21.25u