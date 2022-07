Duitsland haalt het met ruime cijfers van Denemarken op EK vrouwenvoetbal

Duitsland heeft vrijdag in Brentford met 4-0 gewonnen van Denemarken op de eerste speeldag in groep B op het EK vrouwenvoetbal in Engeland. Duitsland is achtvoudig winnaar van het EK, Denemarken was vorige keer nog verliezend finalist tegen Nederland.

Lina Magull zette de Duitsers middenin de eerste helft op voorsprong na onnodig Deens balverlies. Ze ranselde de 1-0 onhoudbaar in de kortste hoek. Iets voor het uur maakte Lea Schuller er 2-0 van door een hoekschop tegen de netten te koppen.

Een klein kwartier voor tijd zette Lena Lattwein de 3-0 op het bord door in een fase die volgde op een vrije trap het leer koeltjes onderaan in doel te mikken. En nog was de Duitse honger niet gestild, want in het slot maakte Alexandra Popp er nog 4-0 van, opnieuw met een kopbal. Diep in de blessuretijd werd bij de Denen Kathrine Kuhl nog naar de kant gestuurd met rood.

Duitsland neemt op basis van zijn doelsaldo de leiding in groep B over van Spanje, dat eerder op de avond met 4-1 won van Finland. Dinsdag treffen Duitsland en Spanje elkaar op de tweede speeldag.