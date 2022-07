Vier Belgische boten roeien zich in de World Cup finale meteen bij de top twaalf

Axel Müller, de nieuwe Belgische bondscoach roeien, nam negen toproeiers in zijn selectie voor de finale van de World Cup op. Daaronder steken Aaron Andries, Tristan Vandenbussche, Marlon Colpaert en Tibo Vyvey. Net die vier talentvolle U23 atleten pakten tijdens de eerste wedstrijddag uit met de meest verrassende resultaten en roeiden zich in hun nummer zo maar bij de top twaalf. De zware dubbelvier zorgde met een derde plaats en een vierde halve finaleticket voor het Belgisch orgelpunt van de eerste World Cupdag.

Tibo Vyvey zette meteen de toon in het Belgische kamp. De Brugse lichtgewichtkampioen, goud op het EK U23 in de lichte dubbeltwee, won overtuigend zijn voorwedstrijd in de lichte skiff. De 21-jarige Bruggeling eiste halfweg het initiatief op en gaf het niet meer uit handen. Wie Vyvey de race zag domineren beseft dat het goud dat hij in de eerste manche van de World Cup op zak stak, absoluut geen toevalstreffer was en hij zaterdag dit wel nog eens fijntjes zou kunnen overdoen. De andere drie Belgische boten hadden de herkansingen nodig om zich in de halve finale, lees de top twaalf, te roeien. Ze grepen die laatste kans met beide handen. Aaron Andries (19) en Tristan Vandenbussche (21) nestelden zich van in de eerste meters aan de leiding en stonden die niet meer af. Met dat ticket voor de halve finale in de open klasse bewezen Aaron Andries, vorig jaar Europees en vice-wereldkampioen bij de U19, en Tristan Vandenbussche, zilver op het juniores WK in 2019, dat hen ook bij de grote mannen een veelbelovende toekomst wacht.

In de lichte dubbeltwee moet Niels Van Zandweghe, 5de in Tokyo, wegens het overschakelen van Tim Brys naar het zware roeien het proberen waar te maken met zijn nieuwe teamgenoot Marlon Colpaert. Het Brugs-Oostends tweetal kwam halfweg als tweede door, maar in de slotmeters pakte Niels met zijn verschroeiende eindsprint uit. Onze landgenoten snelden de Portugezen Afonso en Dinis Costa voorbij. Ze overschreden zegevierend de eindmeet en pakten dus het derde Belgische halve finaleticket.

De zware dubbelvier Brys-Mercier-Lemmelijn-Claeys zorgde in het slotnummer van de eerste wedstrijddag voor een opvallend resultaat. Het Belgisch viertal gleed in de tweede wedstrijdhelft voorbij de Britten, met in die boot nochtans vice-Olympisch kampioen Harry Leask. Onze landgenoten pakten zo het laatste halve finaleticket en verwezen de onthutste Britten naar de C-finale.

Zaterdag roeien Andries-Vandenbussche, Van Zandweghe-Colpaert en het kwartet Brys-Mercier-Lemmelijn-Claeys de halve finales. Tibo Vyvey moet in de lichte skiff twee keer de Rotsee op. In de voormiddag staat de halve finale op het programma, in de namiddag de B - of de A-finale.

Resultaten

Seniores mannen.

Dubbeltwee.

Herkansingen: 2 races, 12 teams, eerste twee plaatsen zich voor de halve

finale.

Eerste race:

1. VANDENBUSSCHE - ANDRIES (BEL) 6:17.78

2. Dang en Baishun Liu (Chn) 6:20.67

3. Horodisteanu - Cornea (Roe) 6:23.04

4. Szabo - Acs (Hon) 6:23.53

5. Posnik - Plominski (Pol) 6:25.26

6. Flores - Rodriguez (Mex) 6:29.78

Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Aaron Andries (Gentse RS) plaatsen zich

voor de halve finale

Dubbelvier.

Herkansingrace: eerste drie plaatsen zich voor de halve finale:

1. Duitsland 5:45.98

2. Zwitserland 5:46.35

3. BELGIE (BRYS-MERCIER-LEMMELIJN-CLAEYS) 5:49:05

4. Groot-Brittannië 5:53.35

Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys plaatsen zich voor

de halve finale.

Mannen lichtgewicht.

Skiff: 15 skiffeurs, drie voorwedstrijden, eerste drie plaatsen zich voor de

halve finale, andere skiffeurs varen de herkansingen.

Eerste voorwedstrijd:

1. TIBO VYVEY (BEL) 7:08.34

2. Bruno Berriol (Uru) 7:15.41

3. Felipe Ferreira (Uru 2) 7:19.07

4. Kirk Dickson (Arg) 7:25.87

5. Daniël Dubitsky (Isr) 7:28.86

Tibo Vyvey (KR Brugge) plaatst zich voor de halve finale.

Dubbeltwee:

Herkansingen: twee races, eerste drie plaatsen zich voor de halve finale.

Tweede race:

1. COLPAERT - VAN ZANDWEGHE (BEL) 6:17.99

2. Matthews - Harding (Aus) 6:18.66

3. Afonso en Dinis Costa (Por) 6:19.57

4. Tamas - Galambos (Hon) 6:23.46

5. Gutierrez - Vanegas (Mex) 6:25.75

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR) plaatsen

zich voor de halve finale.