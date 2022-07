Klant slaat overvaller van nachtwinkel in Diepenbeek neer met fles drank

Diepenbeek

Een dief die vrijdagavond dacht de nachtwinkel op het Lutselusplein van Diepenbeek te beroven, kwam van een kale reis terug. De man werd overmeesterd door een klant die hem uitschakelde door een fles drank op zijn hoofd te slaan.

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kreeg vrijdag rond 20.20 uur een melding van een poging tot diefstal op een nachtwinkel op het Lutselusplein in Diepenbeek. Maar de dader was al uitgeschakeld door een klant. Dat gebeurde nadat de verdachte de uitbater van de nachtwinkel zou hebben bedreigd. De man schermde met een fles drank in zijn handen en eiste het geld van de winkelier. Maar twee klanten die op dat moment in de nachtwinkel stonden, staken daar een stokje voor. Eerst probeerden ze de dief te overmeesteren, maar dat lukte niet. Daarop gebruikte een van de klanten een fles drank om mee uit te halen. Hij sloeg de verdachte op het hoofd. De man kwam ten val en had een hoofdwonde.

Behalve de politie moest daarom ook een ambulance ter plaatse komen. Die bracht de overvaller naar het ziekenhuis voor verdere zorgen. Hij bleek ook onder invloed van alcohol.

De politie LRH voert het verdere onderzoek. (ppn)